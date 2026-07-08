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Происшествия

Главу нижегородской коммунальной службы дисквалифицировали на полгода

08 июля 2026 10:48 Происшествия
Главу нижегородской коммунальной службы дисквалифицировали на полгода

Директор муниципального предприятия «Коммунальная служба» Краснооктябрьского округа дисквалифицирован на шесть месяцев за повторное невыполнение предписаний Росприроднадзора. Соответствующее решение вынес мировой судья по материалам проверки межрегионального управления ведомства.

Предприятие эксплуатирует канализационные очистные сооружения в селе Уразовка, реконструированные в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». После завершения работ инспекторы выявили на объекте 17 нарушений природоохранного законодательства. В частности, был зафиксирован сброс сточных вод в ручей Сухой Пар с превышением предельно допустимых концентраций по ряду загрязняющих веществ.

По итогам проверки к административной ответственности привлекли как юридическое лицо, так и директора предприятия. Надзорный орган выдал предписание об обязательном устранении всех выявленных нарушений. Однако повторная проверка показала, что требования в установленный срок и в полном объеме выполнены не были.

В связи с систематическим неисполнением предписаний инспекторы составили в отношении должностного лица протокол по части 39 статьи 19.5 КоАП РФ — за повторное невыполнение законного требования надзорного органа. Санкция статьи предусматривает штраф для должностных лиц в размере от 70 до 100 тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет.

Суд, изучив материалы дела, признал вину руководителя доказанной и назначил ему административное наказание в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев.

В Росприроднадзоре отмечают, что дисквалификация является исключительной мерой воздействия на должностное лицо и применяется в случаях, когда иные способы понудить к исполнению требований закона не дают результата.

Ранее мы сообщали о том, что коммунальное предприятие Первомайска заплатит более 1,5 миллиона рублей за вред реке.

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Теги:
Краснооктябрьский район Росприроднадзор Суд
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