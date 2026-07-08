Уголовное дело возбудили после удара током ребенка в Ворсме Происшествия

В Павловском районе начали уголовное расследование после того, как малолетний ребенок получил удар электрическим током. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Производство открыто по ч. 1 ст. 293 УК РФ «халатность».

По предварительным данным, 7 июля на улице Селькоровской в Ворсме девочка коснулась оборванного провода линии электропередачи и получила поражение током. Ребенку оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас, как уточняется, угрозы жизни и здоровью нет.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников энергоснабжающей организации, которые отвечают за безопасную эксплуатацию воздушных линий электропередачи.

Ход расследования контролируется прокуратурой.

Ранее сообщалось, что Бастрыкину доложат об отравлении детей на эко-сборах в Нижегородской области.