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Не рассчитал габариты: появились подробности ДТП с «КамАЗом» в Павлове

08 июля 2026 18:11 Происшествия
Не рассчитал габариты: появились подробности ДТП с «КамАЗом» в Павлове

Фото: сообщество "Мое Павлово" во "ВКонтакте"

Появились подробности ДТП с «КамАЗом» в Павлове, произошедшем утром 8 июля. Ими поделились в Госавтоинспекции по Нижегородской области.

По данным правоохранителей, водитель грузовика при заезде на паромную переправу со стороны Павлова не рассчитал габариты и задел паромное ограждение. Затем откатился назад и погрузился на паром для переправы на левый берег Оки.

Ущерб паромной переправе причинен не был. В полицию по поводу ДТП никто не обращался, поэтому аварию никто не оформлял.

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Теги:
ГАИ ДТП Павлово
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