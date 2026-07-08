Не рассчитал габариты: появились подробности ДТП с «КамАЗом» в Павлове Происшествия

Фото: сообщество "Мое Павлово" во "ВКонтакте"

Появились подробности ДТП с «КамАЗом» в Павлове, произошедшем утром 8 июля. Ими поделились в Госавтоинспекции по Нижегородской области.

По данным правоохранителей, водитель грузовика при заезде на паромную переправу со стороны Павлова не рассчитал габариты и задел паромное ограждение. Затем откатился назад и погрузился на паром для переправы на левый берег Оки.

Ущерб паромной переправе причинен не был. В полицию по поводу ДТП никто не обращался, поэтому аварию никто не оформлял.