Не рассчитал габариты: появились подробности ДТП с «КамАЗом» в Павлове

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Появились подробности ДТП с «КамАЗом» в Павлове, произошедшем утром 8 июля. Ими поделились в Госавтоинспекции по Нижегородской области.
По данным правоохранителей, водитель грузовика при заезде на паромную переправу со стороны Павлова не рассчитал габариты и задел паромное ограждение. Затем откатился назад и погрузился на паром для переправы на левый берег Оки.
Ущерб паромной переправе причинен не был. В полицию по поводу ДТП никто не обращался, поэтому аварию никто не оформлял.
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