Общегородской траур объявлен в Сарове Нижегородской области в связи с гибелью пяти сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ. Об этом сообщает администрация города.
Согласно предоставленной информации, прощание с погибшими при выполнении задания государственного значения работниками ядерного центра будет проходить 12 августа, начало в 10:00. Место проведения труарной церемонии - Центр культуры и досуга ВНИИЭФ.
В сообщении, распространенном департаментом коммуникаций Госкорпорации "Росатом", отмечается, что трагедия произошла на военном полигоне в Архангельской области. ЧП случилось во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке. В результате происшествия скончались пять человек, еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести.
Пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.
Сообщается, что семьям погибших будет оказана поддержка.
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