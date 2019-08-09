Общегородской траур объявлен в Сарове Нижегородской области в связи с гибелью пяти сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ Происшествия

Общегородской траур объявлен в Сарове Нижегородской области в связи с гибелью пяти сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ. Об этом сообщает администрация города.

Согласно предоставленной информации, прощание с погибшими при выполнении задания государственного значения работниками ядерного центра будет проходить 12 августа, начало в 10:00. Место проведения труарной церемонии - Центр культуры и досуга ВНИИЭФ.

В сообщении, распространенном департаментом коммуникаций Госкорпорации "Росатом", отмечается, что трагедия произошла на военном полигоне в Архангельской области. ЧП случилось во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке. В результате происшествия скончались пять человек, еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

Пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

Сообщается, что семьям погибших будет оказана поддержка.