Последние новости рубрики Происшествия
11 августа 2019 18:41  [24] Общегородской траур объявлен в Сарове Нижегородской области в связи с гибелью пяти сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ
11 августа 2019 14:51  [183] Виновник "пьяного" ДТП с многочисленными жертвами арестован в Нижегородской области
11 августа 2019 09:48  [186] Два нижегородца оказались под следствием за фиктивную регистрацию мигрантов на своей жилплощади
09 августа 2019 18:11  [471] Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Городецком районе: пострадали стоящие на обочине люди
09 августа 2019 17:07  [395] "Нижегородпассажиравтотрансу" поставили некачественное топливо, причинив ущерб на 200 млн рублей
09 августа 2019 12:50  [366] Житель Чувашии, пытавшийся рыбачить в Нижегородской области, получил 2 года условно
09 августа 2019 12:23  [236] Подросток утонул в Вадском районе Нижегородской области, - СУ СК
09 августа 2019 11:22  [293] Нижегородские полицейские задержали похитителя 171 сотового телефона
09 августа 2019 10:53  [807] Нижегородец на легковушке врезался в толпу стоящих на обочине людей
09 августа 2019 10:24  [647] Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и фурой в Лысковском районе
Происшествия

Общегородской траур объявлен в Сарове Нижегородской области в связи с гибелью пяти сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ

11 августа 2019 18:41  [24] Происшествия

Общегородской траур объявлен в Сарове Нижегородской области в связи с гибелью пяти сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ. Об этом сообщает администрация города.

Согласно предоставленной информации, прощание с погибшими при выполнении задания государственного значения работниками ядерного центра будет проходить 12 августа, начало в 10:00. Место проведения труарной церемонии - Центр культуры и досуга ВНИИЭФ.

В сообщении, распространенном департаментом коммуникаций Госкорпорации "Росатом", отмечается, что трагедия произошла на военном полигоне в Архангельской области. ЧП случилось во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке. В результате происшествия скончались пять человек, еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

Пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

Сообщается, что семьям погибших будет оказана поддержка.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Саров
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph