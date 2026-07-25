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Происшествия

Нижегородская область подверглась атаке украинских БПЛА

25 июля 2026 09:05 Происшествия
Нижегородская область подверглась атаке украинских БПЛА

Фото: Александр Воложанин

Минобороны России сообщило о массированной атаке украинских беспилотников в ночь с 24 на 25 июля.

По данным ведомства, в период с 20:00 24 июля до 08:00 25 июля силы ПВО уничтожили 328 украинских БПЛА самолетного типа над российскими регионами. В их числе оказалась и Нижегородская область.

На территории Нижегородской области с ночи продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Также ночью вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту «Чкалов».

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области создали АНО для защиты региона от атак БПЛА.

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Теги:
беспилотники Минобороны
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