Роструд начал проверку после гибели водителя автобуса в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Гострудинспекция в Нижегородской области начала проверку после смертельного ДТП с рейсовым автобусом в Нижнем Новгороде.

Авария произошла утром 25 июля на улице Ванеева. Автобус №70, который ехал по маршруту «микрорайон Кузнечиха-2 — Мещерское озеро», врезался в остановочный павильон «Республиканская», после чего выехал на тротуар. 57-летний водитель автобуса скончался за рулем во время движения.

Сейчас Гострудинспекция уточняет обстоятельства произошедшего. Специалисты ожидают необходимые документы и взаимодействуют с профильными органами, чтобы установить все детали случившегося.

Ранее сообщалось, что 6 административных протоколов составили на водителя без прав, который протаранил забор парка «Швейцария» после столкновения с легковушкой.