Роструд начал проверку после гибели водителя автобуса в Нижнем Новгороде

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Гострудинспекция в Нижегородской области начала проверку после смертельного ДТП с рейсовым автобусом в Нижнем Новгороде.
Авария произошла утром 25 июля на улице Ванеева. Автобус №70, который ехал по маршруту «микрорайон Кузнечиха-2 — Мещерское озеро», врезался в остановочный павильон «Республиканская», после чего выехал на тротуар. 57-летний водитель автобуса скончался за рулем во время движения.
Сейчас Гострудинспекция уточняет обстоятельства произошедшего. Специалисты ожидают необходимые документы и взаимодействуют с профильными органами, чтобы установить все детали случившегося.
Ранее сообщалось, что 6 административных протоколов составили на водителя без прав, который протаранил забор парка «Швейцария» после столкновения с легковушкой.
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