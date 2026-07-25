Эксклюзив
Как обезопасить себя на отдыхе за границей
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
25 июля 2026 11:24
Роструд начал проверку после гибели водителя автобуса в Нижнем Новгороде
25 июля 2026 10:59
Автобус снес остановку на улице Ванеева после смерти водителя за рулем
25 июля 2026 09:05
Нижегородская область подверглась атаке украинских БПЛА
25 июля 2026 07:23
Лжесотрудники Росфинмониторинга выманили у нижегородки более 5 млн рублей
24 июля 2026 18:41
Мошенники уговорили жителя Заволжья «задекларировать» более 6 млн рублей
24 июля 2026 18:23
Эксклюзив
Полиция нашла вандалов, осквернивших надгробия на кладбище под Воротынцем
24 июля 2026 16:26
Лжесотрудник ФСБ обманул нижегородку на 15 млн рублей: подозреваемый задержан
24 июля 2026 15:52
Самосвал протаранил забор «Швейцарии» после ДТП с легковушкой
24 июля 2026 15:28
Полиция нашла подростков, напавших на музыкантов на Большой Покровской
24 июля 2026 14:40
Человека спасли из горящей многоэтажки в Нижнем Новгороде
Происшествия

Роструд начал проверку после гибели водителя автобуса в Нижнем Новгороде

25 июля 2026 11:24 Происшествия
Роструд начал проверку после гибели водителя автобуса в Нижнем Новгороде

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Гострудинспекция в Нижегородской области начала проверку после смертельного ДТП с рейсовым автобусом в Нижнем Новгороде.

Авария произошла утром 25 июля на улице Ванеева. Автобус №70, который ехал по маршруту «микрорайон Кузнечиха-2 — Мещерское озеро», врезался в остановочный павильон «Республиканская», после чего выехал на тротуар. 57-летний водитель автобуса скончался за рулем во время движения.

Сейчас Гострудинспекция уточняет обстоятельства произошедшего. Специалисты ожидают необходимые документы и взаимодействуют с профильными органами, чтобы установить все детали случившегося.

Ранее сообщалось, что 6 административных протоколов составили на водителя без прав, который протаранил забор парка «Швейцария» после столкновения с легковушкой.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госинспекция труда ДТП Смерть
Поделиться:
Новости по теме
17 июля 2026 15:20
Дворника нашли мертвым в парке в Нижегородской области
16 июля 2026 18:17
Сотрудник торгового дома «Заречный» умер на работе в Нижнем Новгороде
07 июля 2026 18:04
Неизвестный напал на фельдшера скорой помощи в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
19 июля 2026 10:00
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных