МЧС предупреждает: 15 августа жара свыше +31° продлится до ночи

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ГУ МЧС Нижегородской области распространило предупреждение о вероятности чрезвычайных ситуаций в регионе из-за анимальной жары 15 августа.
В сообщении МЧС говорится, что по данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в ближайшие 1-3 часа 15 августа в Нижегородской области ожидается жара +31°. Такая температура воздуха продержится до ночи.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновением природных пожаров. Огонь может распространится на населенные пункты и на линии электропередач и связи, - предупредили в МЧС.
Напомним, что синоптики прогнозируют в Нижегородской области в ближайшие дни резкие колебания температуры воздуха — от +30° до +16°.
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