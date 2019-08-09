МЧС предупреждает: 15 августа жара свыше +31° продлится до ночи Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

ГУ МЧС Нижегородской области распространило предупреждение о вероятности чрезвычайных ситуаций в регионе из-за анимальной жары 15 августа.

В сообщении МЧС говорится, что по данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в ближайшие 1-3 часа 15 августа в Нижегородской области ожидается жара +31°. Такая температура воздуха продержится до ночи.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновением природных пожаров. Огонь может распространится на населенные пункты и на линии электропередач и связи, - предупредили в МЧС.

Напомним, что синоптики прогнозируют в Нижегородской области в ближайшие дни резкие колебания температуры воздуха — от +30° до +16°.