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Общество

Социальная кампания "Однозначно" стартовала в Нижегородской области

15 августа 2019 16:32  [68] Общество

Социальная кампания "Однозначно" стартовала в Нижегородской области. Как сообщили на пресс-конференции в УГИБДД, цель - приучить автомобилистов к буквальной трактовке дорожных знаков и снижению ДТП.

Проект также будет реализован и в других регионах России: в Московской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Челябинской, Ростовской и Свердловской областях; в Забайкальском, Ставропольском и Краснодарском краях; в республиках Тыва и Дагестан.

В каждом из указанных 15 регионов будут проведены образовательные мероприятия в школах, вузах, детсадах, мфц, профилактические и информационные акции в пешеходных переходах и на заправках, в санаториях и базах отдых.

По данным исследования, в минувшем году из-за несоответствия скорости в стране произошло более 10 тысяч ДТП, в которых пострадали 13,8 тысяч человек, погибли -более тысячи.

По результатам всероссийского опроса, каждый третий водитель в стране убежден, что к указанной на дорожном знаке рекомендуемой скорости можно запросто добавить от пяти до 19 км, избежав при этом штрафа за превышение скорости. Однако, как пояснили сотрудники ГИБДД, это заблуждение: указанную на дорожных знаках информацию следует трактовать однозначно.

В качестве доступного и понятного средства пропаганды организаторы кампании намерены использовать ролик о шамане, который по-разному понимает знаки природы, но, находясь за рулем, всегда однозначно трактует дорожные знаки. Режиссером видео выступил Шота Гамсория.

Кроме того, запущен всероссийский челлендж #21деньбезнарушений, который мотивирует россиян на протяжении трех недель неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Среди прочего, в челлендже участвуют российские артисты Антон и Виктория Макарские, Иосиф Пригожин, Доминик Джокер, Родион Газманов, Елена Катина и Валерия.

Кстати, УГИБДД по Нижегородской области создало свой канал на YouTube.

 

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