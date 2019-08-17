Роспотребнадзор начал консультировать родителей в преддверии нового учебного года Общество

Роспотребнадзор начал консультировать родителей в преддверии нового учебного года. В управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщили о старте всероссийской "горячей линии" по вопросам качества детских товаров и школьных принадлежностей

Специалисты проводят тематическое консультирование с 19 августа по 2 сентября 2019 года по телефону Единого консультационного центра 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), без выходных дней на русском и английском языках. Режим работы: пн-чт с 8:30 до 17:15, пт с 8:30 до 16:00.

Чаще всего родителей интересуют требования, которые предъявляются к качественным характеристикам одежды, обуви, школьных ранцев, учебников, канцелярских товаров.

Также специалисты активно разъясняют потребителям, какие документы должны сопровождать товары для детей, какую информацию обязана содержать маркировка.

Наибольшую активность демонстрируют родители младших школьников, которые только набираются опыта в подборе товаров школьного ассортимента, ученической мебели для своих детей.

Ранее сообщалось, что все школы Нижнего Новгорода готовы к новому учебному году.