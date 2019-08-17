Прокуроры выявили нарушения в нескольких детских лагерях Нижегородской области Общество

Прокуроры выявили нарушения в нескольких детских лагерях Нижегородской области. Как сообщили в региональной прокуратуре 20 августа 2019 года, проверки соблюдения требований противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства прошли в Вознесенском районе.

Установлено, что допускались случаи привлечения подростков к трудовой деятельности за пределами образовательной организации, где не проводилась противоклещевая обработка.

При указанных обстоятельствах прокуратурой района в администрацию Вознесенского муниципального района внесено представление, которое находится на рассмотрении. Материалы проверки направлены руководителю территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области для решения вопроса о применении мер административного характера к лицам, допустившим нарушения.

Напомним, что в поселке Степановка Вознесенского района 18 августа пропала пятилетняя Зарина Авгонова. Волонтеры просят водителей прислать записи с видеорегистраторов для поиска пропавшей девочки. Накануне сообщалось, что в поисковой операции принимают участие более 700 человек.