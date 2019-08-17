Заготовка трав и сенажа в Нижегородской области приближается к 100% Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Заготовка трав и сенажа в Нижегородской области приближается к 100%. Об этом сообщает пресс-служба Законодательном собрания региона.

Информацию о заготовке кормов в 2019 году представил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов 20 августа на заседании комитета по агропромышленному комплексу ЗС НО.

Он сообщил что в настоящее время на полях региона ведутся работы по заготовке кормов. По данным на 6 августа заготовлено 96% от планируемого объема сенажа (524,7 тысяч тонн) и скошено 85% трав (253,6 тысяч га).

Также заготовлено 149,1 тысяч тонн сена (68%) и 120,1 тысяч тонн силоса (17%).

Помимо этого, в среднем по региону заготовлено 16,4 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов на одну условную голову скота (65% от общего планируемого объема).

"Мы видим, что кормозаготовительная кампания идет успешно, в соответствии с намеченными планами. Это очень важно, ведь от этого напрямую зависят доходы сельхозпредприятий на будущий год. Чтобы повысить качество кормов и увеличить их питательную ценность, проводятся все необходимые мероприятия", - сказал заместитель председателя комитета по агропромышленному комплексу Законодательного собрания Александр Ефремцев.

Всего ходе кормозаготовительной кампании предстоит скосить 299,3 тысяч га трав, в том числе 14 тысяч га естественных сенокосов, 73 тысяч га однолетних трав, 212,3 тысяч га многолетних трав.

Также в 2019 году планируется заготовить 218 тысяч тонн сена, 542,3 тысяч тонн сенажа, 701 тысяч тонн силоса.

Необходимо заготовить не менее 25 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов на одну условную голову скота. С учетом 1,5-2 годовалого запаса необходимо ежегодно заготавливать 35-40 центнеров кормовых единиц.