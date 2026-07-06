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Выяснилось, какие слова используют только нижегородцы

06 июля 2026 11:07 Общество
Выяснилось, какие слова используют только нижегородцы

Фото: Александр Воложанин

В каждом регионе России есть не только особенности произношения, но и собственные диалектные слова. Одни и те же выражения в разных городах звучат по-разному, а иногда жители других областей и вовсе не понимают, о чем идет речь.

Доцент кафедры русского языка и литературы Арзамасского филиала ННГУ Александр Пряников рассказал главному редактору МИА «Стационар-пресс» Алексею Никонову об исконно нижегородских словах, которые до сих пор встречаются в речи местных жителей и их редко услышишь за пределами области.

Например, «блондить» означает гулять без дела, шататься или шляться. А «бэпэшка» — это привычная многим лапша быстрого приготовления. Словом «виктория» в регионе называют клубнику или садовую землянику.

Если кого-то «выпинуть», значит выгнать. «Дохать» — кашлять, а «дуром» — делать что-то в больших количествах или в значительной степени. Слово «загрубить» используют в значении ошибиться, преувеличить или перегнуть.

«Захапистый» — это жадный человек, а выражение «знамо дело» означает «конечно» или «разумеется». Если говорят «зябко», значит холодно.

Глагол «израстаться» описывает процесс, когда что-то вырождается, растет и теряет красоту. «Исплеваться» — значит испытать или выразить крайнее недовольство. А фраза «как бешеная тарашка» передает состояние сильной спешки, суеты.

Слово «надыбать» употребляют в значении найти или приобрести. «Накрячить» — обмануть или обыграть. Если что-то «обрыбилось», значит это досталось или перепало. «Опойка» — пьяница, а «опойный» — пьяный, пьющий или связанный с пьющими людьми. «Отхряпать» означает оттяпать или отобрать.

«Песок» в нижегородской речи — это сахар или сахарный песок. А «помидора» употребляется в женском роде.

«Пырять» — работать без продыху, «рысачить» — мотаться туда‑сюда, «смогать» — справляться. «Убраться» — это не только навести порядок, но и поместиться, а «уделать» — просто сделать. «Усад» — это огород.

Отдельного внимания заслуживает частица «чай». Она выражает надежду на что-либо и происходит от устаревшего глагола «чаять» — надеяться или ожидать. От этого же корня произошли слова «чаяния» и «отчаяться».

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Теги:
ННГУ Образование этнос
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