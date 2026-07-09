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Общество

Создание Нижегородского центра реабилитации диких животных пока отложили

09 июля 2026 18:03 Общество
Создание Нижегородского центра реабилитации диких животных пока отложили

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Работа по созданию Нижегородского областного центра реабилитации редких видов животных и животных, пострадавших от деятельности человека, временно приостановлена. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в региональном минлесхозе.

В ведомстве подчеркнули, что область заинтересована в реализации проекта. Однако с учетом текущей макроэкономической ситуации обсуждение его воплощения решено перенести на более поздний срок.

Центр ранее предполагалось разместить вблизи деревни Гордеево в Городецком округе. Но сейчас, по информации минлесхоза, эта площадка не рассматривается. В настоящее время прорабатываются варианты выделения другой территории, ведомство ведет переговоры с отдельными охотхозяйствами, закрепленными за муниципальными бюджетными учреждениями.

Получить федеральное финансирование в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» пока невозможно. Поддержка предусмотрена только для федеральных центров, работающих с травмированными и конфискованными дикими животными, занесенными в Красную книгу России.

В профильном министерстве добавили, что в мае 2026 года получили запрос от Росприроднадзора. Он связан с поручением президента России создать сеть федеральных центров реабилитации диких животных, о котором было объявлено в Послании Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года, которое реализауется в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экологическое благополучие».

В ответ министерство направило информацию о необходимости создания центра, предполагаемых видах животных и организациях, которым сейчас передаются дикие животные на лечение и содержание.

Окончательный срок открытия центра остается прежним — 2035 год.

Ранее сообщалось, что в нижегородском зоопарке «Лимпопо» планируют оставить у себя спасенного краснокнижного белоплечего орлана.

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Теги:
Животные Минлесхоз
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