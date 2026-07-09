Танкист «Башкир» рассказал о самом мерзком из увиденного в зоне СВО Общество

Фото: Дмитрий Музыка

Ветеран СВО с позывным «Башкир» вернулся в Нижегородскую область в 2024 году после участия в специальной военной операции. На передовой вместе с сослуживцами он участвовал в масштабных наступлениях на позиции противника в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской области. За успешное выполнение боевых задач военнослужащий награжден орденом Мужества, орденом Святого Георгия и медалью «За боевые заслуги».

По словам ветерана, полученные награды имеют для него особую ценность и напоминают о честно исполненном воинском долге. Он рассказал, что еще во время срочной службы освоил управление танком, изучил его характеристики и вооружение, а в ходе спецоперации продолжил выполнять боевые задачи на этой технике.

«Работали в тесной связке с пехотой. Выезжали на открытые огневые рубежи, стреляли прямой наводкой и разбивали опорные пункты противника», — рассказал «Башкир».

Самыми тяжелыми, по его словам, стали бои в населенных пунктах.

«Самое мерзкое воспоминание — как противник прятался за мирными жителями, как враги оккупировали жилые секторы и закрывали людей в подвалах. Нацисты ведут грязные бои — против своих же людей. Стреляют по медицинским „буханкам“ с ранеными, это не подобает человеку», — сказал участник спецоперации.

Во время одного из наступлений экипаж танка попал под сильный артиллерийский обстрел. «Башкир» получил тяжелое ранение, однако после лечения вновь вернулся на передовую. Позже командование предложило ему стать командиром танка, но из-за последствий травмы военнослужащий был вынужден завершить участие в спецоперации.

После возвращения он решил продолжить служение Отечеству и поступил в военное училище. По словам ветерана, полученные знания и боевой опыт будут полезны стране.

Напомним, с 15 июня 2026 года размер единовременной выплаты добровольцам СВО при заключении контракта с Минобороны России в Нижегородской области увеличен до 3,2 млн рублей. Ежемесячное денежное довольствие составляет от 210 000 рублей. Для военнослужащих войск БПЛА также предусмотрены дополнительные выплаты за боевые заслуги и уничтожение вооружения и техники противника — до 500 000 рублей. Заключившим контракт выдают сертификаты на предоставление земельного участка в Нижегородской области.

Кроме того, в регионе действует механизм военных социальных контрактов, предусматривающий дополнительные меры поддержки семей военнослужащих, в том числе выплату 10 000 рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ и услуг дошкольных учреждений, а также индивидуальное сопровождение семьи.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, работающий на базе Дома народного единства. Регион также продолжает направлять гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту можно получить в Центре набора добровольцев по телефону 8−800−10−17−017, на сайте служунн. рф, а также в Едином пункте отбора по адресу: Нижний Новгород, улица Люкина, 2.