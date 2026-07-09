Нижегородские власти утвердили размеры платы за детсады для расчета компенсаций

Правительство Нижегородской области приняло постановление об утверждении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах на 2026 год. Документ определяет суммы по каждому муниципальному и городскому округу региона.
Эти суммы будут использоваться при расчете компенсаций родителям и законным представителям, которые оплачивают детские сады — как государственные и муниципальные, так и частные, реализующие программу дошкольного образования на территории области.
Размер платы различается в зависимости от муниципалитета. Самый высокий показатель установлен в Нижнем Новгороде — 2 701 рубль. В Дзержинске он составит 2 390 рублей, в Сарове — 2 350 рублей, в Арзамасе — 2 015 рублей.
Минимальные показатели зафиксированы в Сеченовском муниципальном округе — 493 рубля, Краснооктябрьском — 603 рубля и Вознесенском — 650 рублей.
Постановление принято в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и ранее действующим региональным порядком предоставления компенсации части родительской платы.
Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области утвердило нормативы ЖКУ для расчета субсидий на III квартал.
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