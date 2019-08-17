Перекрытие движение транспорта на ул. Решетниковской продлится еще месяц Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Перекрытие движение транспорта на ул. Решетниковской в Нижнем Новгороде продлится еще месяц — до 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что движение ограничили 11 июня текущего года из-за того, что «Газпром трансгаз Нижний Новгород» осуществлял на данном участке строительно-монтажные работы. Предполагалось, что работы завершатся 19 августа.

Однако сейчас стало известно, что компания продлила сроки работ. Теперь компания сообщает, что увеличивает эти сроки до 31 августа.