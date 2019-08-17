"ТНС энерго Нижний Новгород" предупреждает о предпринимателях, навязывающих замену электросчетчиков Общество

ПАО "ТНС энерго НН" отмечает рост числа обращений жителей Нижнего Новгорода с жалобами на действия недобросовестных предпринимателей, навязывающих услуги по замене индивидуальных приборов учета электроэнергии.

"ТНС энерго НН" рекомендует своим клиентам внимательно относиться к полученным коммерческим предложениям и перепроверять информацию о сроках поверки счетчиков.

Если в квартиру или дом пришел представитель организации и заявил о необходимости замены прибора учета, то прежде всего стоит попросить его предъявить служебное удостоверение.

"ТНС энерго НН" также рекомендует в присутствии "представителя организации" позвонить в компанию по телефону кол-центра (831)233-09-70 (в рабочие дни с 9:00 до 19:00) и уточнить, действительно ли электросчетчик нуждается в замене.

Информация о сроке поверки также содержится в паспорте счетчика и в бумажных квитанциях за электроэнергию. Уточнить ее можно и в любом центре обслуживания клиентов (ЦОК) "ТНС энерго НН" при личном обращении.