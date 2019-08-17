День Российского флага отметили в Нижегородской области Общество

День Российского флага отметили в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сегодня - 22 августа, в учреждениях культуры Нижегородской области прошли разноплановые акции, посвященные Дню Российского флага. Так, накануне в Нижнем Новгороде в Центральной районной библиотеке им. А.С.Пушкина прошла уличная акция "Флаг российский вьется над просторами страны". На площадке перед своей библиотекой её сотрудники поздравили жителей Московского района областного центра с этим государственным праздником. Прохожим раздавали листовки с информацией о символах российской государственности – Государственных флаге, гербе и гимне России.

Сегодня подобные акции прошли практически во всех районах Нижегородской области. К примеру, в Шатках – на улицах посёлка, в Центральной детской библиотеке им. Т.Савичевой и Центральной библиотеке прошли посвящённые Дню Российского флага акции "Российский триколор".

В Сосновском День государственного флага отметили акцией "Душа России в символах ее". В рамках этого мероприятия в Межпоселенческой центральной детской библиотеке провели информационный обзор книжной выставки "Гордо реет флаг державный", познавательно-развлекательную программу "Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед", а также показ видеороликов о символах России. Также на площади посёлка был проведён флешмоб "Триколор страны", в котором приняли участие дошкольные учреждения, творческие коллективы РКЦ "Берёзка", в мероприятии была использовала государственная символика: российский флаг, флажки, исполнен гимн России.

В Дальнем Константинове в учреждениях культуры провели День информации о Государственном флаге РФ. А в Красных Баках на площади у Районного Центра досуга и кино День Государственного флага отметили районным флешмобом в рамках Всероссийского флешмоба "Россия в движении".