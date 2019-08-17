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Около 1,5 млн рублей штрафов заплатят организаторы незаконной расклейки рекламных объявлений в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Объявления находились на столбах, заборах, домах и световых опорах. Помимо того, что нарушителей штрафовали, их также заставляли убирать свои объявления.
Согласно КоАП Нижегородской области для физического лица предусмотрена ответственность в виде штрафа – это 1,5 тысячи и 2,5 тысячи рублей, для должностного лица - 5-10 тысяч рублей, для юридических лиц - от 20 до 50 тысяч рублей.
Напомним ранее мэр города Владимир Панов отметил, что для того, чтобы поддерживать город без незаконных объявлений – нужно снимать их четыре раза в день.
Напомним, что одним из способов, которым администрация Нижнего Новгорода борется с расклейщиками объявлений, является система автодозвона.
Специальная система автодозвона один раз в определенный период набирает номер организаций-расклейщиков и воспроизводит голосовое сообщение с предупреждением о штрафах, а также "убедительно просит их снять повешенные объявления".
Ранее также сообщалось, что в будущем планируется создание централизованных мест для объявлений.
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