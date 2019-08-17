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Общество

Около 1,5 млн рублей штрафов заплатят организаторы незаконной расклейки рекламных объявлений в Нижнем Новгороде

23 августа 2019 17:39  [488] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Около 1,5 млн рублей штрафов заплатят организаторы незаконной расклейки рекламных объявлений в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Объявления находились на столбах, заборах, домах и световых опорах. Помимо того, что нарушителей штрафовали, их также заставляли убирать свои объявления.

Согласно КоАП Нижегородской области для физического лица предусмотрена ответственность в виде штрафа – это 1,5 тысячи и 2,5 тысячи рублей, для должностного лица - 5-10 тысяч рублей, для юридических лиц - от 20 до 50 тысяч рублей.

Напомним ранее мэр города Владимир Панов отметил, что для того, чтобы поддерживать город без незаконных объявлений – нужно снимать их четыре раза в день.

Напомним, что одним из способов, которым администрация Нижнего Новгорода борется с расклейщиками объявлений, является система автодозвона.
Специальная система автодозвона один раз в определенный период набирает номер организаций-расклейщиков и воспроизводит голосовое сообщение с предупреждением о штрафах, а также "убедительно просит их снять повешенные объявления".

Ранее также сообщалось, что в будущем планируется создание централизованных мест для объявлений.

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