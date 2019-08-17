Лекция архимандрита Тихона об императоре Александре II и его отношении к Нижнему Новгороду пройдет в ленинской библиотеке Культура и отдых

Лекция настоятеля Вознесенского Печерского монастыря архимандрита Тихона об императоре Александре II и его отношении к Нижнему Новгороду пройдет в ленинской библиотеке, сообщает министерство культуры Нижегородской области.

В сообщении говорится, что 27 августа в 17:00 в Белом зале Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки им. В.И.Ленина на Варварке, 3 состоится мероприятие, посвященное 175-летию со дня торжественного открытия Нижегородского дворянского института Императора Александра II. Вечер организован совместно с Вознесенским Печерским монастырем и Нижегородским отделением Российского дворянского собрания.

Сотрудники библиотеки познакомят гостей вечера с историей одного из старейших учебных заведений Нижнего Новгорода, расскажут о судьбе его выдающихся учащихся и выпускников. За годы деятельности института (1844-1918) там прошли курс обучения более трех тысяч человек. Среди них выдающиеся люди, чьи имена прославили российскую науку, музыку и литературу: композитор М.А.Балакирев, историки К.Н.Бестужев-Рюмин, А.Я.Садовский и С.И.Архангельский, математик В.А.Стеклов, химик В.В.Марковников, пушкинист М.А.Цявловский и многие другие.

Настоятель Вознесенского Печерского монастыря архимандрит Тихон (Затекин), главный редактор и издатель краеведческого журнала "Нижегородская старина", член Союза писателей России расскажет об императоре Александре II, его взглядах на образование, отношении к Нижнему Новгороду.

Предводитель Нижегородского отделения Российского дворянского собрания Ольга Полянская выступит с сообщением "Дворянство – служилое сословие Российской Империи". Нижегородский прозаик и публицист Юрий Покровский – "Дворянство – самый просвещенный класс России".

Отдел краеведческой литературы НГОУНБ представит книжно-иллюстративную выставку, посвященную история института. Вы сможете увидеть труд институтского инспектора А.А.Михайлова "История Нижегородского дворянского института Императора Александра II за 69 лет существования. 1844-1913 гг.", устав и правила приема в институт, программы вступительных экзаменов, списки учебников и книг для чтения.

Особый интерес вызовут отчеты и отрывки из дневников воспитанников, где они описывали свои впечатления об экскурсиях в Крым, Соловецкий монастырь и на Кавказ во время летних каникул. Выставка будет сопровождаться фотографиями из уникального альбома "Нижегородский дворянский институт Императора Александра II", изданного в Париже в 1913 году к 300-летию Дома Романовых.

На вечере прозвучат классические музыкальные произведения в исполнении студентов и преподавателей Нижегородских музыкальных учебных заведений.

Вход на мероприятие свободный.