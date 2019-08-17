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Бизнес

Банк "Открытие" получил международную награду Visa

26 августа 2019 14:20  [67] Бизнес

Банк "Открытие" получил награду в номинации "Самая высокая скорость одобрения авторизации (эмитент)" премии Visa Global Service Quality Performance Awards, учрежденной платежной система Visa. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

По итогам 2018 года бизнес-карты МСБ, эмитируемые банком "Открытие", показали высокие результаты по скорости и уровню одобрения авторизаций.

"Поддержка малого и среднего бизнеса – одно из приоритетных направлений в работе банка "Открытие". Мы работаем над простыми и эффективными решениями, которые позволяют создавать комфортные условия для работы наших предпринимателей каждый день. Одно из них – бизнес-карта нашего банка, получавшая международную награду Visa. Победа в этой номинации подтверждает тот факт, что наши сервисы для малого и среднего бизнеса – одни из лучших на рынке", - отметил директор департамента транзакционного бизнеса Сергей Животягин.

Премия Visa Global Service Quality Performance Award – это ежегодная программа оценки результатов деятельности финансовых учреждений и процессинговых компаний по всему миру. Присуждается за высокое качество услуг, предоставляемых держателям карт Visa и торгово-сервисным предприятиям.

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