Полиция ищет водителя, насмерть сбившего пешехода в Кстовском районе Происшествия

Полиция ищет водителя, сбившего пешехода в Кстовском районе. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации госавтоинспекции, 26 августа этого года в 20:40 на 1 км подъезда к д. Анкудиновка от Восточного подъезда к Нижнему Новгороду, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на пешехода. Обстоятельства выясняются.

В результате ДТП мужчина 1988 года рождения погиб.

Как сообщалось ранее, водитель насмерть сбил девушку в Володарском районе, когда она ставила аварийный знак после другого ДТП.