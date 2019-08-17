Полиция ищет водителя, насмерть сбившего пешехода в Кстовском районе

Полиция ищет водителя, сбившего пешехода в Кстовском районе. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
По информации госавтоинспекции, 26 августа этого года в 20:40 на 1 км подъезда к д. Анкудиновка от Восточного подъезда к Нижнему Новгороду, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на пешехода. Обстоятельства выясняются.
В результате ДТП мужчина 1988 года рождения погиб.
Как сообщалось ранее, водитель насмерть сбил девушку в Володарском районе, когда она ставила аварийный знак после другого ДТП.
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