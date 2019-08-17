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Происшествия

Полиция ищет водителя, насмерть сбившего пешехода в Кстовском районе

27 августа 2019 10:17  [160] Происшествия

Полиция ищет водителя, сбившего пешехода в Кстовском районе. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации госавтоинспекции, 26 августа этого года в 20:40 на 1 км подъезда к д. Анкудиновка от Восточного подъезда к Нижнему Новгороду, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на пешехода. Обстоятельства выясняются.

В результате ДТП мужчина 1988 года рождения погиб.

Как сообщалось ранее, водитель насмерть сбил девушку в Володарском районе, когда она ставила аварийный знак после другого ДТП.

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