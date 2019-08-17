Участники Worldskills могут указать этот стандарт в резюме. Какие приоритеты у нижегородцев? Общество

Роструд сообщает, что при размещении своих резюме на "Работе в России" соискатели могут получить официальное подтверждение об имеющихся у них компетенциях по стандартам Worldskills. Соответствующая отметка участника движения WorldSkills отображается в резюме.

"Благодаря этому работодатели, нуждающиеся в высококвалифицированных специалистах, смогут быстро отыскать подходящего им кандидата, обладающим компетенциями в соответствии с международными стандартами WorldSkills", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Роструда Дениса Васильева.

Денис Васильев

с сайта http://trud.alania.gov.ru

"Такие резюме чаще других просматриваются работодателями и получают отклики. Сегодня на "Работе в России" размещено примерно 2,8 тысячи резюме участников движения", - добавил он.



КОЛИЧЕСТВО ВАКАНСИЙ

Также на портале "Работа в России" можно ознакомиться со списком компетенций Союза "Ворлдскиллс Россия" и просмотреть вакансии в соответствии с компетенциями. Так, например, на портале представлено 27,5 тысяч вакансий в поварском деле, 14,5 тысяч вакансий для плотников, около 10 тысяч рабочих мест для электромонтажников.

В настоящее время в общероссийской базе вакансий доступно свыше 1,5 млн предложений по трудоустройству для граждан всех возрастов, в том числе старшего поколения. Также на портале размещена информация об инвестиционных проектах, реализуемых в регионах, программах повышения трудовой мобильности, об условиях жизни и работы на территории различных регионов, включая сведения об инфраструктуре.

КАК НИЖЕГОРОДЦЫ УЧАСТВУЮТ В ПРОЕКТЕ

Победители конкурсов и чемпионатов WorldSkills

Жители Нижегородской области неоднократно участвовали в конкурсах и чемпионатах WorldSkills, откуда выходили победителями.

Так, например, в августе 2018 года представители Нижегородской области заняли призовые места на VI национальном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Это мероприятие являлось самым масштабным в России соревнованием профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей и техникумов в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников от 14 до 16 лет.

В течение трех соревновательных дней участники со всей страны демонстрировали свое мастерство по 63 компетенциям. В соревнованиях приняли участие 700 конкурсантов, чьи навыки оценивали 700 экспертов.

Нижегородскую область на чемпионате представляли 10 участников по шести компетенциям: кирпичная кладка, сухое строительство и штукатурные работы, веб-дизайн и разработка, ювелирное дело, технологии моды, сервис на воздушном транспорте.



ПЛОЩАДКИ WORLDSKILLS В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В ноябре 2018 года Нижегородская область стала пилотным регионом по реализации проекта "Билет в будущее". Он включен в федеральный проект "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" и реализуется полностью за счет средств федерального бюджета. Оператором проекта является Союз "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)".

Фестиваль проходит по восьми тематическим направлениям (отраслевым зонам): IT и коммуникации, транспорт, новые материалы, здоровье, энергетика, космос, "Умный город" и сельское хозяйство.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ОТКРЫВАЕТ РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ

По данным на апрель 2019 года в Нижегородской области функционирует 30 ресурсных центров для подготовке кадров для промышленной отрасли. До конца года планировалось открыть еще два таких центра.

Один из центров работает на базе Перевозского строительного колледжа. Основными составляющими этого центра являются учебно-производственные полигоны и мастерские. Рабочие места полигонов роснащены в соответствии с требованиями международного конкурса профессионального мастерства World Skills.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Перевозском строительном колледже

фото - Александр Воложанин

Ресурсный центр в Перевозском строительном колледже включает в себя два специализированных центра компетенций, которые аккредитованы по стандартам "WorldSkills" по направлениям - "Облицовка плиткой" и "Кирпичная кладка". Этот центр позволяет учащимся в перспективе получить сертификаты международного образца, подтверждающие уровни квалификации по рабочим профессиям.