Посетителей нижегородского банка эвакуировали из-за подозрительного предмета Общество

Посетителей нижегородского банка эвакуировали из-за подозрительного предмета. Как сообщает телекомпания "Волга", речь идет об отделении банка на ул.Большой Печерской.

Люди перепугались того, что внутри якобы могло быть взрывное устройство. Спецслужбы оцепили территорию вокруг банка.

Несколько дней назад посетителей ТРК "Небо" эвакуировали из-за сработавшей системы оповещения о пожаре.