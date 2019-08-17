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Общество

Движение автобусов и троллейбусов изменят в центре Нижнего Новгорода до 1 сентября

27 августа 2019 18:18  [115] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Движение автобусов и троллейбусов изменят в центре Нижнего Новгорода с 29 августа до 1 сентября. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Путь следования общественного транспорта изменится с 16:00 29 августа до 23:00 1 сентября.

Речь идет о троллейбусах №№ 13, 17, 31. Их путь сократится до площади Свободы.

Разворот автобусов маршрутов №№ А-1, А-68, Т-4 будет организован в районе улицы Большой Покровской.

Автобусы маршрута № Т-31 станут передвигаться от площади Сенной по улице Минина, Пискунова, улице Варварская, площади Минина и Пожарского с разворотом в районе улицы Большой Покровской.

Движение автобусов маршрутов №№ А-40, А-60Э, А-64, Т-74, Т-97, Т-98 будет организовано от улицы Варварской к площади Сенной по улице Пискунова, улице Минина, далее по маршруту. В обратном направлении по улице Пискунова, улице Варварская, площади Минина и Пожарского, улице Варварской и далее по маршруту.

Путь следования автобусов маршрутов №№ А-19, А-45, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45 будет осуществляться от площади Минина и Пожарского к площади Сенная по улицам Варварской, Пискунова, Минина, далее по маршруту. В обратном направлении по той же схеме.

Изменения в движении транспорта обусловлены проведением молодежного фестиваля "Высота".

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