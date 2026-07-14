100 млн рублей выделено на содержание понтонного моста в Павлове до 2028 года Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

На содержание понтонного моста Павлово — Тумботино в Нижегородской области до 2028 года выделено 100,1 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Главное управление автомобильных дорог региона. Работы рассчитаны с момента заключения контракта по 30 июня 2028 года. Исполнение контракта предусмотрено до 11 августа 2028 года. Финансирование распределят по годам: в 2026 году — до 16,1 млн рублей, в 2027-м — до 50,4 млн, в 2028-м — до 33,6 млн рублей. Если по итогам торгов цена будет снижена, объемы финансирования по годам уменьшат пропорционально.

В документации отмечается, что речь идет о понтонной переправе через Оку в районе Павлова. Мост предназначен для пропуска колесной и гусеничной техники массой до 20 тонн, а также гужевого транспорта и пешеходов. Переправа работает круглосуточно и круглогодично — за исключением периодов ледостава и ледохода.

Длина наплавной части моста составляет 323,4 метра, ширина проезжей части — 6,84 метра, тротуаров — 1,2 метра. Конструкция включает пять мостовых участков. В зимний период эксплуатация возможна как при наличии ледяного покрова, так и по чистой воде, с учетом установленных ограничений по нагрузке.

Техническое задание предусматривает комплекс работ по эксплуатации, монтажу и демонтажу моста, в том числе для пропуска шуги. Подрядчику предстоит проводить регулярные осмотры понтонов, шарнирных соединений и электрооборудования, обеспечивать работу буксиров, охрану объекта, расчистку русла и прибрежной территории.

Запланированы испытания моста грузовыми автомобилями, ежегодное освидетельствование Российским классификационным обществом, обслуживание дизель-генераторов и проверка выбросов. Также в перечень входят ремонт и усиление металлоконструкций, замена тросов, кабелей, дорожных знаков, спасательного оборудования и огнетушителей.

Зимой предусмотрены очистка проезжей части и тротуаров от снега и льда, посыпка песком, вывоз снежных масс, а также мониторинг состояния ледяного покрова. В межнавигационный период подрядчик обязан обеспечить сохранность конструкций.

Исполнитель должен поддерживать бесперебойное и безопасное движение транспорта, соблюдать требования техники безопасности, пожарной и экологической безопасности, а также нормы судоходства. Проезд по мосту останется бесплатным.

Напомним, в 2026 году переправу демонтировали в марте для плановой профилактики. Тогда сообщалось, что мост не будет работать до конца июня. Монтаж конструкции начался 13 июля.