"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
Нижегородцам стали продавать бензин по четным и нечетным дням
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
14 июля 2026 08:55
Прощание с главой Выездного Александром Садовниковым пройдет 14 июля
14 июля 2026 08:00
100 млн рублей выделено на содержание понтонного моста в Павлове до 2028 года
14 июля 2026 07:00
Педиатр Елена Радченко рассказала о летних инфекциях у детей
13 июля 2026 20:00
С 1 сентября изменятся правила продажи туров: как это коснется путешественников
13 июля 2026 19:43
Нижегородцам объясняли, нужно ли помогать застрявшим роботам-доставщикам
13 июля 2026 19:19
Понтонный мост через Оку начали монтировать в Павлове
13 июля 2026 18:56
Нижегородцам напомнили, кто может заправляться на АЗС без очереди
13 июля 2026 18:33
Нижегородская мэрия предложила огораживать стройки заборами «под дерево»
13 июля 2026 18:17
Стало известно, кто может возглавить прокуратуру Нижегородской области
13 июля 2026 18:03
Систему «чёт‑нечет» ввели только на трёх сетях АЗС в Нижегородской области
Общество

100 млн рублей выделено на содержание понтонного моста в Павлове до 2028 года

14 июля 2026 08:00 Общество
100 млн рублей выделено на содержание понтонного моста в Павлове до 2028 года

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

На содержание понтонного моста Павлово — Тумботино в Нижегородской области до 2028 года выделено 100,1 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Главное управление автомобильных дорог региона. Работы рассчитаны с момента заключения контракта по 30 июня 2028 года. Исполнение контракта предусмотрено до 11 августа 2028 года. Финансирование распределят по годам: в 2026 году — до 16,1 млн рублей, в 2027-м — до 50,4 млн, в 2028-м — до 33,6 млн рублей. Если по итогам торгов цена будет снижена, объемы финансирования по годам уменьшат пропорционально.

В документации отмечается, что речь идет о понтонной переправе через Оку в районе Павлова. Мост предназначен для пропуска колесной и гусеничной техники массой до 20 тонн, а также гужевого транспорта и пешеходов. Переправа работает круглосуточно и круглогодично — за исключением периодов ледостава и ледохода.

Длина наплавной части моста составляет 323,4 метра, ширина проезжей части — 6,84 метра, тротуаров — 1,2 метра. Конструкция включает пять мостовых участков. В зимний период эксплуатация возможна как при наличии ледяного покрова, так и по чистой воде, с учетом установленных ограничений по нагрузке.

Техническое задание предусматривает комплекс работ по эксплуатации, монтажу и демонтажу моста, в том числе для пропуска шуги. Подрядчику предстоит проводить регулярные осмотры понтонов, шарнирных соединений и электрооборудования, обеспечивать работу буксиров, охрану объекта, расчистку русла и прибрежной территории.

Запланированы испытания моста грузовыми автомобилями, ежегодное освидетельствование Российским классификационным обществом, обслуживание дизель-генераторов и проверка выбросов. Также в перечень входят ремонт и усиление металлоконструкций, замена тросов, кабелей, дорожных знаков, спасательного оборудования и огнетушителей.

Зимой предусмотрены очистка проезжей части и тротуаров от снега и льда, посыпка песком, вывоз снежных масс, а также мониторинг состояния ледяного покрова. В межнавигационный период подрядчик обязан обеспечить сохранность конструкций.

Исполнитель должен поддерживать бесперебойное и безопасное движение транспорта, соблюдать требования техники безопасности, пожарной и экологической безопасности, а также нормы судоходства. Проезд по мосту останется бесплатным.

Напомним, в 2026 году переправу демонтировали в марте для плановой профилактики. Тогда сообщалось, что мост не будет работать до конца июня. Монтаж конструкции начался 13 июля.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мосты Павловский район
Поделиться:
Новости по теме
13 июля 2026 15:16
Эксклюзив
Канавинский мост в Нижнем Новгороде ждет первая за полвека реконструкция
07 июля 2026 15:00
Мост через Почаинский овраг начали строить в Нижнем Новгороде
30 июня 2026 13:36
Ремонт нового Борского моста завершили за три недели
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: самые яркие кадры
12 июля 2026 18:30
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных