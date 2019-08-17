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Общество

Глеб Никитин выразил соболезнования семьям погибших при пожаре на заводе "Красное Сормово"

28 августа 2019 13:31  [95] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел выездное совещание на заводе "Красное Сормово". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В совещании приняли участие начальник главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков и генеральный директор завода "Красное Сормово" Михаил Першин.

"В первую очередь мне хочется выразить соболезнования родным и близким погибших в результате аварии. Правительство Нижегородской области и предприятие окажут помощь тем, кого затронула эта трагедия", - сказал губернатор.

"По предварительным данным к аварии привело нарушение техники безопасности. Руководство завода должно сделать выводы из случившегося. Это также очень важное напоминание для руководителей других предприятий о важности соблюдения всех норм и правил при проведении работ", - подчеркнул Глеб Никитин.

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