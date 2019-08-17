Нижегородцам предлагают решить, куда муниципалитетам направить областную дотацию в 2020 году Общество

Фото: С сайта: Бюджет для граждан Нижегородской области

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 29 августа приняли в двух чтениях изменения в приложения к закону "О межбюджетных отношениях". Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.

Изменения предусматривают учет результатов голосования граждан при распределении финансовой помощи муниципальным образованиям.

То есть, жители региона смогут самостоятельно решить, какие объекты и мероприятия в муниципалитете будут финансироваться в 2020 году за счет дотации из областного бюджета.

"Это могут быть проекты, направленные на улучшение качества жизни, по благоустройству, ремонту дорог, детских площадок, социальных учреждений, закупке необходимой техники. На мой взгляд, сумма, по расходованию которой люди смогут принимать решение, с каждым годом должна возрастать. Таким образом, участие граждан в обсуждении проекта областного бюджета станет не разовой акцией, а доброй традицией. Это хороший пример взаимодействия гражданского общества и власти", - сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.



В пресс-службе добавили, что на 2020 год на эти цели планируется направить 900 млн рублей, которые распределят по муниципалитетам в зависимости от численности населения.

Так, городские округа и муниципальные районы, в которых проживает менее 15 тысяч человек, получат по 10 млн рублей; от 15 до 75 тысяч человек - по 15 млн рублей, от 75 до 200 тысяч человек - по 25 млн рублей, от 200 тысяч - по 40 млн рублей, более миллиона жителей - по 100 млн рублей.



Министерство финансов до конца августа 2019 года разместит информацию о проектах на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области". 1−15 сентября пройдет голосование за проекты. По его результатам будут определены проекты-победители, которые затем войдут в модельные бюджеты-2020.

"Бюджет на 2020 год будет сформирован с учетом мнения жителей. Это серьезный способ повлиять на решения властей, обратить внимание на те проекты, в которых действительно нуждается тот или иной муниципалитет. Нам очень нужна такая обратная связь. Приглашаю всех нижегородцев принять участие в голосовании, которое пройдет 1-15 сентября", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.