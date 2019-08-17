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Политика

Соглашение о сотрудничестве подписали ЗС НО и Российское экологическое общество

29 августа 2019 14:07  [54] Политика

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Соглашение о сотрудничестве подписали Законодательное собрание Нижегородской области (ЗС НО) и Российское экологическое общество. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента 29 августа 2019 года.

Документ подписали председатель регионального парламента Евгений Лебедев и председатель Российского экологического общества, заместитель председателя Общественно-делового совета нацпроекта "Экология", член рабочей группы "Экология и природные ресурсы" Госсовета РФ Рашид Исмаилов.

Инициатором сотрудничества регионального парламента и Российского экологического общества выступил председатель комитета Законодательного собрания по экологии и природопользованию Владислав Атмахов.

Цель соглашения – организация взаимодействия по вопросам экспертного сопровождения реализации региональной составляющей Национального проекта "Экология". Основная задача партнерства депутатов и экологов связана с повышением экспертности ключевых федеральных проектов: "Формирование комплексной системы обращения с ТКО" и "Чистая страна". Оба проекта в настоящее время активно реализуются в Нижегородской области.

"Законодательное Собрание станет базовой региональной площадкой федеральной экспертной сети, формируемой Российским экологическим обществом в рамках научно-экспертного сопровождения нацпроекта "Экология". Преимущества такого взаимодействия – координация парламентского и общественного контроля, консолидация имеющихся ресурсов для повышения прозрачности и эффективности реализации мероприятий федеральных проектов. Эксперты федерального уровня будут помогать депутатам в контроле исполнения регионального бюджета, достижения конкретных результатов, что в целом позитивно скажется на повышении эффективности выполнения майских указов Президента Российской Федерации", - отметил Евгений Лебедев.

"Хочу выразить благодарность Законодательному Собранию в целом и отдельно Евгению Викторовичу за готовность взаимодействовать по нацпроекту "Экология". Мы договорись о совмещении парламентского и общественного контроля. Это безусловно даст положительный эффект. Экологическая повестка социально значима для всей страны. Нижегородская область решает экологические проблемы, в том числе при поддержке федерального правительства. При этом общество должно знать, как это финансируется, какие технологические решения принимаются. Нацпроект "Экология" очень амбициозный в части целевых показателей. Уверен, наша совместная экспертная работа повысит эффективность его реализации", - подчеркнул Рашид Исмаилов.

СПРАВКА:

Общероссийская общественная организация по охране и защите природных ресурсов "Российское экологическое общество" создана в 2018 году в целях экспертной поддержки реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды, является официальным участником Нацпроекта "Экология", отвечает за научно-экспертное сопровождение, общественный контроль и социологию по ряду ключевых федеральных проектов.

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