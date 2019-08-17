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Подросток погиб за рулем автомобиля в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
По предварительной информации, 16 летний подросток, управляя автомобилем, двигался по грунтовой дороге вблизи деревни Елховка Спасского района утром 29 августа, не справился с управлением, машина опрокинулась.
В результате, водитель погиб на месте. Следователи ОВД и сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.
Напомним, водитель насмерть сбил девушку в Володарском районе, когда та ставила аварийный знак после другого ДТП.
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