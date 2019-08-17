Новое удаленное окно МФЦ для бизнеса открылось в Нижнем Новгороде Бизнес

Центр оказания услуг для бизнеса в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" открылся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Центр расположен на ул. Керченская, д.18 и работает как удаленное рабочее окно многофункционального центра (МФЦ).

Напомним, с 2018 года в Нижнем Новгороде на улице Рождественской функционирует специализированный МФЦ для бизнеса, где предусмотрено оказание услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с предоставлением услуг, необходимых для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности (открытие своего дела, лицензирование, строительство и т.д.).

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в МФЦ для бизнеса ввели дополнительные специализированные услуги, которые помогают предпринимателям вести свой бизнес. Сегодня здесь работают учебный класс для сотрудников и клиентов, колл-центр, конференц-зал для проведения деловых мероприятий, коворкинг-зона.

Напомним, Нижегородская область получит самый большой объем средств из федерального бюджета на поддержку бизнеса за последние годы в рамках региональной составляющей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на 2019-2024 годы, разработанного по указу президента РФ Владимира Путина.

"Например, в 2019 году финансирование будет в 4,5 раза больше, чем в 2018 году", - сказал Глеб Никитин.

"Малый и средний бизнес — это основа региональной экономики, а значит, и улучшения качества жизни более 3 миллионов жителей области. Именно поэтому важная задача и муниципальных, и региональных органов исполнительной власти - создание благоприятных условий для развития предпринимательства", - подчеркнул Глеб Никитин.

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В настоящее время на территории Нижегородской области функционируют 66 МФЦ, один из которых МФЦ для бизнеса, где в 2019 году оказано 15 028 услуг.