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Экономика

Улучшение инвестклимата в Нижегородской области обсудил Глеб Никитин с Сергеем Чайкой

30 августа 2019 13:48  [25] Экономика

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с руководителем территориального управления Росимущества в Нижегородской области Сергеем Чайкой. В ходе встречи обсуждалось сотрудничество региональных органов власти с управлением федерального ведомства по различным направлениям.

"Региональное правительство взаимодействует с территориальным управлением Росимущества по вопросам передачи из федеральной собственности земельных участков, объектов недвижимости. В 2018 году из федеральной собственности в областную было передано 23 объекта недвижимости. Также сейчас постоянно идёт передача земельных участков из государственной собственности Нижегородской области в собственность Российской Федерации. Это связано с переводом сельхозземель, непригодных для использования по их целевому назначению, в земли лесного фонда. Только за 2018 год мы передали в федеральную собственность более 25 гектаров таких земель", - сказал губернатор.

Как подчеркнул Глеб Никитин, одним из ключевых направлений сотрудничества является взаимодействие по улучшению инвестиционного климата в регионе.

"Совместно с управлением мы работаем над повышением позиции, которую занимает Нижегородская область в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации в рамках показателя "Постановка на кадастровый учёт земельных участков и объектов недвижимого имущества". В настоящее время областное правительство создаёт региональную геоинформационную систему, которая позволит систематизировать и скоординировать все объекты на территории Нижегородской области. В течение года нам с вами необходимо провести работу по внесению всех объектов, находящихся в федеральной собственности, в том числе водных, в данную систему", - сказал глава региона.

Также в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода проводится работа по перераспределению имущества, прежде всего, находящегося в ненадлежащем состоянии.

"Нижегородская область обладает богатым историческим наследием и мощным потенциалом развития. Территориальное управление Росимущества приложит все усилия в рамках своих полномочий для развития региона и подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода", - отметил Сергей Чайка.

Напомним, Нижегородская область намерена развивать экономическое сотрудничество с Китаем.

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