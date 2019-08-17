Паломники Дивеевского монастыря украсили цветами Святую Канавку

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Паломники Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря украсили цветами Святую Канавку. Об этом сообщается на странице монастыря в социальной сети.
Украшение Канавки цветами состоялось к чину погребения Плащаницы Пресвятой Богородицы — особому богослужению в православной церкви, во время которого воспоминается успение и погребение в Гефсимании Божией Матери. В сообщении поясняется, что к этому событию в монастыре собралось множество паломников.
Чин погребения Плащаницы Пресвятой Богородицы проходит с середины до конца августа.
фото из соцсети со страницы Дивеевского монастыря
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