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Общество

Паломники Дивеевского монастыря украсили цветами Святую Канавку

30 августа 2019 14:35  [116] Общество

Фото: Дивеевский монастырь

Паломники Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря украсили цветами Святую Канавку. Об этом сообщается на странице монастыря в социальной сети.

Украшение Канавки цветами состоялось к чину погребения Плащаницы Пресвятой Богородицы — особому богослужению в православной церкви, во время которого воспоминается успение и погребение в Гефсимании Божией Матери. В сообщении поясняется, что к этому событию в монастыре собралось множество паломников.

Чин погребения Плащаницы Пресвятой Богородицы проходит с середины до конца августа.

фото из соцсети со страницы Дивеевского монастыря

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