Глеб Никитин принял участие в торжественной линейке в лицее-интернате "Центр одаренных детей" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 2 сентября 2019 года принял участие в торжественной линейке, посвященной празднику "День знаний" в лицее-интернате "Центр одаренных детей". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Глава региона отметил, что сейчас в области создаются условия, чтобы у талантливой молодежи было стремление после всех этапов обучения оставаться на родине.

"Я считаю, что очень амбициозная и важная цель, которую нужно ставить перед собой - возрождать и развивать свой край, Нижегородскую область. Регион нуждается в вас! В этом лицее формируется сообщество лидеров, способное повлиять на положительные изменения, которые в последствие определят будущее Нижегородской области", - сказал Глеб Никитин, обращаясь к ученикам.

"Хотелось бы, чтобы сегодня в этом зале было как можно больше людей, которые станут по-настоящему значимыми для Нижегородской области. В регионе идет реализация национального проекта "Образование" в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, где есть отдельное направление - федеральный проект "Успех каждого ребенка", кстати, ЦОД активно участвует в нем", - добавил губернатор.

Глеб Никитин пожелал ученикам успехов и достижений во всех начинаниях и хороших оценок, поблагодарил преподавателей за их труд и отличные показатели ЦОДа. Также глава региона наградил благодарственным письмом учителя лицея Марию Владимировну Лазареву за победу во Всероссийском конкурсе "ИКТ – компетентность педагогов современного образования".

СПРАВКА:

Центр одаренных детей, открытый в ноябре 1997 года - общеобразовательное учреждение, где обучаются талантливые дети из всех районов Нижегородской области. Ребята поступают по результатам регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников, международных и всероссийских конкурсов, конкурсных испытаний по профильным предметам и диагностики интеллектуальных способностей абитуриентов.