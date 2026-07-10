Купание разрешено в 11 водоемах Нижегородской области Общество

Фото: Кира Мишина

Региональное управление Роспотребнадзора расширило список водоемов Нижегородской области пригодных для купания. В еженедельный список ведомства по результатам лабораторных исследований вошли 11 водных объектов.

В Нижнем Новгороде безопасными для купания признаны Третье озеро Щелоковского хутора в Советском районе, озера ПКиО первой и второй очереди в Автозаводском районе, Силикатное озеро в Ленинском районе, а также Светлоярское озеро со стороны улицы Гаугеля в Сормовском районе.

В регионе отдыхать можно на пруду «408 км» и реке Тёша в Арзамасе, озере у Крутой горы в Богородске, Юрасовском озере на Бору, на городском пляже на Волге в Лыскове, а также на Верхнем пруду (все три пляжа) в Выксе.

Перед посещением пляжа специалисты рекомендуют уточнять на сайте ведомства, разрешено ли купание в выбранном водоеме.

При выборе места отдыха следует обращать внимание на благоустройство территории: наличие мусоросборников, скамеек, теневых навесов, кабинок для переодевания, графиков уборки и спасательного пункта. Рядом должны быть общественные туалеты.

Отдыхающим советуют брать с собой головной убор, питьевую воду, полотенце и зонтик. Загорать лучше в утренние и послеобеденные часы.

Нельзя пить воду из водоемов, мыть в ней овощи и посуду или полоскать рот. Не рекомендуется употреблять алкоголь и купаться в состоянии опьянения. Также на пляжах не стоит отдыхать с домашними животными и оставлять после себя мусор.

Купаться следует только в специально оборудованных и разрешенных местах, стараясь не допускать попадания воды в рот. Если это произошло, необходимо прополоскать рот бутилированной водой и следить за самочувствием. При его ухудшении следует обратиться за медицинской помощью.

После купания специалисты рекомендуют принять душ.

Добавим, что на прошлой неделе купание было разрешено только в девяти водоемах.