Нижегородский школьник вырастил арбуз-гигант весом почти 48 килограммов Общество

Фото: Артем Ефремычев/ КП-Нижний Новгород

Школьник Артем Ефремычев из Навашинского округа Нижегородской области, который уже несколько лет выращивает овощи-гиганты, в этом сезоне впервые получил впечатляющий урожай арбуза. Сейчас его вес достиг 47,79 килограмма, сообщает издание «КП-Нижний Новгород».



Ранее подросток уже прославился победой во всероссийском конкурсе с кабачком весом 44,35 килограмма. На его участке также растут гигантские тыквы, кабачки, свекла и патиссоны.



Работу над арбузом Артем начал еще в апреле. Для его выращивания использовали гибрид лагенарии бушель, который служит подвоем для прививки.

После этого растение высадили в теплицу, а в начале июня опылили. В холодные ночи арбуз обогревали тепловой пушкой, а днем укрывали белой тканью, чтобы он не перегревался и не созрел раньше времени.



По словам Артема, арбуз оказался менее требовательным к поливу, чем гигантская тыква. В день ему требуется около 50−80 литров воды, но для хорошего роста нужна теплица площадью 13−15 квадратных метров.



Сейчас Артем надеется, что к осени арбуз наберет до 120 килограммов. В сентябре бахчевую культуру, которой Артем дал имя Вова в честь своего отца, планируют представить на национальном чемпионате урожая «Битва гигантов» в Москве.



Кроме арбуза, в этом сезоне Артем выращивает шесть гигантских тыкв, кабачок, огурец, свеклу, картофель и более 60 обычных арбузов.

Ранее диетолог Русакова рассказала, как не отравиться и не заработать диарею от арбуза.