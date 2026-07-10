Школьники осваивают профессии на предприятиях «Эн+ Тепло Волга» Общество

Предприятия «Эн+ Тепло Волга» предоставили возможность подросткам познакомиться с работой в сфере энергетики. В летние каникулы ребята старше 14 лет осваивают роли от помощников делопроизводителя до специалистов по оцифровке архивов и благоустройству территории. Такой подход позволяет подросткам познакомиться со спецификой корпоративной среды, примерив на себя разные профессиональные задачи.



16-летний Артем Кучеров две недели он трудится в должности специалиста по оформлению технической документации. Подросток поставил перед собой четкую цель: накопить на обучение в автошколе.



«Для меня это первый опыт работы, — делится Артем. — Сейчас я работаю с архивом: оцифровываю данные и переношу их в специальную программу. Это требует внимательности, но мне нравится, что я приношу реальную пользу и зарабатываю на свою мечту».



Взросление и финансовая грамотность — главные бонусы летней подработки, которые отмечают родители. Мама Артема, Екатерина Кучерова, подчеркивает, что ранний выход на рынок труда формирует у детей правильное отношение к работе и помогает семье.



«Конечно, это очень хорошо, когда работодатель предоставляет возможность трудоустроиться несовершеннолетним, — отмечает Екатерина Кучерова. — Для подростков это и шанс заработать свои собственные деньги, и возможность получить новые компетенции. Главное, что это прививает правильное понимание того, как зарабатываются деньги. Несомненно, это еще и ощутимая помощь для нас, родителей».



Забота о молодом поколении и создание комфортных условий для старта в карьере остаются в фокусе социальной политики компании Эн+.



«Летнее трудоустройство для ребят старше 14 лет — это не просто подработка, а полноценная профориентация, — комментирует директор по персоналу „Эн+ Тепло Волга“ Ольга Дворцова. — Поддержка инициативной молодежи напрямую влияет на формирование кадрового резерва для всей энергетической сферы. Создавая комфортные условия для первого старта, мы даем ребятам возможность почувствовать финансовую независимость, учим работать в команде, закладывая фундамент для их будущей карьеры».



«Эн+ Тепло Волга» — одно из ведущих предприятий теплоэнергетического комплекса Нижнего Новгорода. Компания обеспечивает надежное теплоснабжение потребителей, реализует масштабные инвестиционные программы по модернизации инфраструктуры и активно ведет социальную политику, направленную на поддержку сотрудников и развитие регионов присутствия.