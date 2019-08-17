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Общество

Более 23 тысяч жителей Нижегородской области получат уведомления о долгах за электроэнергию

02 сентября 2019 15:32  [69] Общество

ПАО "ТНС энерго НН" направило в квитанциях за август 2019 года уведомления о наличии задолженности за потребленную электроэнергию и возможном ограничении энергоснабжения в случае ее неоплаты 23 457 потребителям.

Реестр лицевых счетов потребителей-должников находится по ссылке.

В реестр попали лицевые счета с долгом за потребленный энергоресурс, превышающим 2-кратный норматив потребления. Суммарная задолженность по лицевым счетам указанных потребителей перед гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Нижегородской области превышает 52 млн рублей.

Собственникам жилых домов и квартир (23 237 лицевых счетов) необходимо в полном объеме погасить сумму задолженности в течение 20 дней, владельцам гаражей, садовых домиков и хозяйственных построек (130 лицевых счетов) – в течение 10 дней после получения квитанции с уведомлением. В случае неоплаты в отношении должников может быть введен режим полного ограничения подачи электроэнергии.

ПАО "ТНС энерго НН" рекомендует своим клиентам ответственно отнестись к предупреждению и оплатить имеющиеся долги, а также предлагает незамедлительно сообщить о погашении задолженности:

- через сайт компании nn.tns-e.ru в разделах "Обращение в компанию", "Напишите нам";

- по телефонам Единого контактного центра: 8(831)233-09-70 или 8-800-301-09-70 (Пн-Пт с 9:00 до 19:00);

- в ближайшем Центре обслуживания клиентов или мобильном офисе ПАО "ТНС энерго НН".

В случае отключения от энергоснабжения жилого помещения, согласно действующему российскому законодательству, потребитель обязан будет не только оплатить долг, но и возместить расходы, связанные с введением ограничения и последующим возобновлением энергоснабжения.

Если нет невозможности внесения всей суммы долга сразу, компания может предложить должникам оформить рассрочку при очном обращении в Центр обслуживания клиентов.

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