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Общество

Дорога Павлово-Сосновское-Лесуново-Мухтолово-Саконы отремонтирована, - ГУАД

03 сентября 2019 13:11  [105] Общество

Автодорогу Павлово-Сосновское-Лесуново-Мухтолово-Саконы отремонтировали в Нижегородской области. Работы проводились по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", пояснили специалисты "Главного управления автомобильных дорог" (ГУАД) региона. Дорожники приняли объект 3 сентября 2019 года без замечаний.

Был выполнен ремонт участка длиной 3,5 км, работы выполняла подрядная организация АО "Дорожное".

Фото: до ремонта

Фото: после ремонта 

В настоящее время выполнены и приняты работы на участках в Ардатовском, Кстовском, Лысковском, Перевозском, Сергачском, Гагинском, Шатковском районах, Дзержинске и на Бору, общей протяженностью 364 км. Всего в этом году планируется отремонтировать 763 км дорожного полотна. Недавно, дорогу в Первомайском районе отремонтировали по ресурсосберегающей технологии.

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