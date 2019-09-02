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Общество

ГЖИ зафиксировала многочисленные жалобы на работу ДУК Канавинского района

03 сентября 2019 15:47  [125] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Государственная жилищная инспекция Нижегородской области (ГЖИ) зафиксировала многочисленные жалобы на работу ДУК Канавинского района. Об этом стало известно в ходе заседания правительства региона под председательством губернатора Глеба Никитина.

Ранее инспекторы провели 270 проверок деятельности домоуправляющей компании, выписано штрафов на 9 млн рублей. Руководитель инспекции Игорь Сербул отметил, что проблема в работе ДУК связана с частой сменой генеральных директоров. С начала года у ДУКа сменился уже третий руководитель. Отметим, что сейчас исполнительным директором является Андрей Ефремов.

"Мы провели встречу с директором и представителями акционеров. Нам удалось добиться соглашения с управляющей компанией, что они не только изменят отношение к рассмотрению обращений граждан, но и будут на регулярной основе проводить дни открытых дверей в ДУКе Канавинского района. Такого не было вообще никогда. Госжилинспекция также обязательно будет в них участвовать", - рассказал Игорь Сербул.

Руководитель ГЖИ также отметил, что в ведомство от жителей Канавинского района за 8 месяцев 2019 года поступило 1 500 обращений на плохую работу домоуправляющей компании.

"Проработайте с руководством управляющей компании совместную дорожную карту устранения конкретных претензий. В ней должен быть прописан план мероприятий по работе с жителями и улучшению качества услуг. Люди обязаны увидеть положительный результат. И вы эту работу должны держать на личном контроле", - поручил Глеб Никитин.

Напомним, директор нижегородской жилищной организации отделался условным сроком по делу о падении глыбы льда с крыши дома по пр. Ленина весной этого года.

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