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Бизнес

Директор фирмы в Арзамасе незаконно заработала 10 млн рублей

04 сентября 2019 09:30  [48] Бизнес

Директор фирмы в Арзамасе незаконно заработала 10 млн рублей. В прокуратуре Нижегородской области сообщили, что за незаконное предпринимательство в отношении генерального директора ООО "Б" возбуждено уголовное дело.

Установлено, что в период с июля 2016 года по июль 2017 года генеральный директор ООО "Б", не имея у Общества специального разрешения (лицензии), осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность, когда такая лицензия обязательна, вследствие чего извлекла доход в сумме более 10 млн рублей, который относится к особо крупному размеру.

За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрено наказание в виде штрафа 100-500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев либо без такового.

Напомним, предприниматель в Кстовском районе незаконно произвел "незамерзайку" на 75 млн рублей.

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