Нижегородский "Волонтер" организовал бесплатные курсы по поиску людей Общество

Фото: с сайта google.com/maps/

Нижегородский ПСО "Волонтер" организовал бесплатные курсы по поиску людей. Об этом сообщается в официальной группе поисково-спасательного отряда ВКонтакте.

Курс "Основы организации волонтерской деятельности в сфере поиска пропавших людей" будет проходить два рабочих дня по 8 часов. Обучение начнется 25-26 сентября 2019 года.

В программе курса:

- основы информационного поиска;

- картография;

- навигация, ориентирование и связь;

- основы взаимодействия с кинологами, населением, территориальными органами исполнительной власти, силовыми структурами и местными органами власти.

Обучение будет проводиться в учебно-методическом центре по ГОЧС Нижегородской области имени Маршала Советского Союза В.И.Чуйкова (ул. Дачная, 28).

Целью обучения по данной программе является первоначальная подготовка добровольцев.

Курсовое обучение осуществляется в очной форме, используются следующие виды учебных занятий: лекция, семинар и практическое занятие.

По окончании обучения слушателям выдаются соответствующие справки.

Более подробную информацию можно узнать у волонтеров (Viber +79601723729 Ольга).