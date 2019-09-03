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Общество

Нижегородский "Волонтер" организовал бесплатные курсы по поиску людей

04 сентября 2019 10:42  [94] Общество

Фото: с сайта google.com/maps/

Нижегородский ПСО "Волонтер" организовал бесплатные курсы по поиску людей. Об этом сообщается в официальной группе поисково-спасательного отряда ВКонтакте.

Курс "Основы организации волонтерской деятельности в сфере поиска пропавших людей" будет проходить два рабочих дня по 8 часов. Обучение начнется 25-26 сентября 2019 года.

В программе курса:
- основы информационного поиска;
- картография;
- навигация, ориентирование и связь;
- основы взаимодействия с кинологами, населением, территориальными органами исполнительной власти, силовыми структурами и местными органами власти.

Обучение будет проводиться в учебно-методическом центре по ГОЧС Нижегородской области имени Маршала Советского Союза В.И.Чуйкова (ул. Дачная, 28).

Целью обучения по данной программе является первоначальная подготовка добровольцев.

Курсовое обучение осуществляется в очной форме, используются следующие виды учебных занятий: лекция, семинар и практическое занятие.

По окончании обучения слушателям выдаются соответствующие справки.

Более подробную информацию можно узнать у волонтеров (Viber +79601723729 Ольга).

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