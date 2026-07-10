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Резкая смена погоды ждет нижегородцев в выходные

10 июля 2026 10:03 Общество
Резкая смена погоды ждет нижегородцев в выходные

Фото: Александр Воложанин

В предстоящие выходные жителей Нижнего Новгорода ждут погодные перепады. Такой прогноз приводит сервис «Яндекс Погода».

Суббота обещает быть жаркой и солнечной. Уже утром температура воздуха поднимется до +26 градусов, а днем достигнет +30. К вечеру столбики термометров опустятся до +26, а ночью похолодает до +21. При этом небо затянет тучами.

В воскресенье характер погоды изменится. В течение всего дня и ночью синоптики прогнозируют дождь. Утром и днем температура составит около +22 градусов, к вечеру понизится до +19, а в ночные часы ожидается до +18.

Ранее сообщалось, что июль в Нижегородской области будет теплым и с умеренными осадками.

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Теги:
Погода Прогноз
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