Резкая смена погоды ждет нижегородцев в выходные

Фото:
В предстоящие выходные жителей Нижнего Новгорода ждут погодные перепады. Такой прогноз приводит сервис «Яндекс Погода».
Суббота обещает быть жаркой и солнечной. Уже утром температура воздуха поднимется до +26 градусов, а днем достигнет +30. К вечеру столбики термометров опустятся до +26, а ночью похолодает до +21. При этом небо затянет тучами.
В воскресенье характер погоды изменится. В течение всего дня и ночью синоптики прогнозируют дождь. Утром и днем температура составит около +22 градусов, к вечеру понизится до +19, а в ночные часы ожидается до +18.
Ранее сообщалось, что июль в Нижегородской области будет теплым и с умеренными осадками.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+