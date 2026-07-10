Нижегородцам объяснили, как не получить штраф за перевозку бензина Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

На фоне перебоев с топливом власти Нижегородской области ввели ряд мер для стабилизации ситуации. В частности, с 9 июля на заправках начал действовать новый порядок работы: в чётные дни могут заправляться машины с чётными первыми цифрами в номерах, в нечётные — с нечётными. При этом за один раз в бак можно залить не более 40 литров.

На многих заправках действует запрет на отпуск топлива в канистры. Ограниченное количество можно приобрести на АЗС «Газпромнефть» и «Татнефть». Однако стоит помнить, что при перевозке бензина можно нарваться на штраф или вовсе лишиться прав. Как этого избежать, в комментарии НИА «Нижний Новгород» рассказал член регионального отделения Ассоциации юристов России, автоюрист Андрей Полозов.

Он напомнил, что, согласно пункту 1.1.3 правил ДОПОГ (Дорожная перевозка опасных грузов), в автомобиле можно перевозить максимум 240 литров — не более 60 литров в одной канистре.

Кроме того, есть требования и к ёмкостям для перевозки. Канистры должны быть стальными, алюминиевыми либо пластиковыми, но с маркировкой UN, Fuel (Фул), Petrol (Петроль), Gasoline (Газолин) / GAS. Они должны плотно закрываться и не протекать. Перевозить их можно только в багажнике, при этом необходимо надёжно закрепить.

За превышение лимита и нарушения при транспортировке, в том числе из‑за неподходящей тары, автовладельца могут наказать.

«За это предусмотрена административная ответственность по статье 12.21.2 КоАП РФ. Штраф — от 2 до 2,5 тысячи рублей либо лишение права управления транспортным средством на срок от четырёх до шести месяцев», — сказал Андрей Полозов.

Стоит также помнить, что хранить бензин дома, в гаражах, подземных паркингах и подвалах запрещено. По словам юриста, допускается его хранение на открытых площадках или под навесами, а также в отдельно стоящих помещениях, например в сарае. При этом необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Закрытое помещение должно хорошо проветриваться, а открытое место — не находиться под прямыми солнечными лучами.

За нарушение этих правил предусмотрена ответственность по статье 20.4 КоАП РФ — штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Не стоит пытаться заработать на фоне действующих ограничений, продавая «излишки» топлива. Вместо прибыли можно получить существенный штраф. При этом, по словам юриста, если человек отдал или продал знакомому несколько литров топлива из своей канистры, наказание за такие действия законодательством не предусмотрено.

«Однако при систематической продаже топлива может применяться статья 14.1 КоАП РФ. Часть первая (за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации.— Прим. ред.) предусматривает штраф от 500 до 2000 рублей», — отметил он.

При ведении такой деятельности на профессиональной основе, крупными партиями и при ущербе свыше трёх с половиной миллионов рублей наступает уголовная ответственность по статье 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». Санкция предусматривает штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов либо арест до шести месяцев.

Если правонарушение совершено группой лиц, наказание строже: штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до 80 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородцы пожаловались на нелегальных продавцов бензина.