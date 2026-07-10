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Общество

Справляться с очередями на АЗС нижегородцам помогут волонтеры

10 июля 2026 09:07 Общество
Справляться с очередями на АЗС нижегородцам помогут волонтеры

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области объявили набор добровольцев для участия в проекте «Помощь на заправке». Волонтеры будут работать на автозаправочных станциях, где из-за повышенного спроса на топливо возникают очереди, сообщили в ПСО «Волонтер».

Проект реализуется по поручению главы региона Глеба Никитина. Он действует на «лукойловских» заправках в Нижнем Новгороде, Кстове и Дзержинске.

В задачи добровольцев входит организация очередности на АЗС, помощь водителям во время заправки автомобилей, информирование о времени прибытия топливовозов, а также консультации по поводу ближайших работающих заправочных станций.

По словам организаторов, основная цель проекта заключается в снижении напряженности среди автомобилистов, которым приходится длительное время ожидать своей очереди на заправку.

Для волонтеров подготовят все необходимое для работы, включая светоотражающие жилеты, фонари, рации, аптечки, дождевики, информационные буклеты и другие средства. Продолжительность одной смены составит не менее 4-х часов.

Сообщалось, что с 9 июля в регионе вступили в силу новые правила отпуска топлива на сетевых АЗС. Теперь машины заправляют по схеме «чёт-нечет»: дата заправки определяется первой цифрой государственного регистрационного номера машины. Это сделано в целях уменьшения очереди на заправках.

Также напомним, что власти призвали топливные компании увеличить поставки в регион.

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Теги:
АЗС Бензин Волонтеры
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