Двое подростков пропали в Балахне

Пропавшие подростки
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Шестнадцатилетние Александр Попов и Данил Капитанов пропали в Балахне. Об этом сообщает поисково-спасательная группа "Рысь".
Согласно информации, 30 августа они ушли из общежития Балахнинского технического техникума на ул. Романа Пискунова и не вернулись.
Отмечается, что оба мальчика среднего телосложения, ростом 160 см, имеют темные волосы. В день исчезновения Александр Попов был одет в черную куртку с капюшоном, черные джинсы и черные кроссовки. Во что был одет Данил Капитанов неизвестно.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении подростков, просят позвонить по телефону 8 (831) 28-38-200 или в полицию – 102.
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