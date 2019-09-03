Двое подростков пропали в Балахне Происшествия

Пропавшие подростки Фото: ПСГ Рысь

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Шестнадцатилетние Александр Попов и Данил Капитанов пропали в Балахне. Об этом сообщает поисково-спасательная группа "Рысь".

Согласно информации, 30 августа они ушли из общежития Балахнинского технического техникума на ул. Романа Пискунова и не вернулись.

Отмечается, что оба мальчика среднего телосложения, ростом 160 см, имеют темные волосы. В день исчезновения Александр Попов был одет в черную куртку с капюшоном, черные джинсы и черные кроссовки. Во что был одет Данил Капитанов неизвестно.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении подростков, просят позвонить по телефону 8 (831) 28-38-200 или в полицию – 102.