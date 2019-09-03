"Зеленую волну" светофоров создали на улице Ванеева Общество

Движение на ул.Ванеева 4 сентября по данным на 16:01 Фото: Яндекс.Карты

"Зеленую волну" светофоров создали на улице Ванеева в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В пресс-службе пояснили, что до создания "зеленого коридора" дорожная ситуация в периоды пиковых нагрузок на ул. Ванеева являлась неудовлетворительной — там часто создавались "пробки" длиной более 1 км.

По мнению директора МКУ "Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Нижнего Новгорода" Николая Мамонова, такая ситуация складывалась из-за несогласованной работы светофорных объектов.

"Светофоры работали в локальных режимах и имели расхождение в отсчете времени цикла светофорного регулирования относительно соседнего объекта", - сказал Николай Мамонов.

Сейчас же "смежные светофоры объединены по каналам связи", - добавил он, предположив, что после изменений режимов работы светофорных объектов пропускная способность на Ванеева увеличится на 5-10%.

Ранее сообщалось, что глава города Владимир Панов поручил проанализировать работу светофоров Нижнего Новгорода. Оптимизация работы светофорных объектов позволит увеличить пропускную способность улиц.

Напомним, что аналогичную "зеленую волну" светофоров создали на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде в конце мая 2019 года. Работа светофорных объектов на пересечении пр. Гагарина с улицами Ветеринарной и Студенческой была синхронизирована таким образом, что, начиная движение на зеленый свет от ул. Ветеринарной, водитель проезжает перекресток с улицей Студенческой тоже на зеленый свет. Специалисты Центра организации дорожного движения отметили на данном участке увеличение пропускной способности на 10%.