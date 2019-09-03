Машины "Бродвей" поступили в Дзержинск Общество

Фото: администрация Дзержинска

Машины "Бродвей" поступили в Дзержинск. Как сообщили пресс-служба администрации города, 5 сентября 2019 года глава Дзержинска Иван Носков вместе с заместителем Денисом Дергуновым провели осмотр поступившей первой партии специализированной техники для уборки улиц.



Всего закуплено 10 единиц техники: 2 подметально-уборочные машины "Бродвей", 3 комбинированные дорожные машины для уборки снега и разбрасывания солевой смеси, которые можно использовать летом для полива дорог, а также несколько малых тракторов для обслуживания тротуаров.

После того, как машины пройдут регистрацию в ГИБДД, и начнут задействовать на улицыах города. Общая стоимость новой техники составила 42 млн рублей.



"Мы видим, что сейчас есть явный дефицит техники, которая обеспечивает подметание улично-дорожной сети. Одна единица техники явно не справляется. Сейчас пришло еще две единицы подметально-уборочной машины "Бродвей". Соответственно, ситуация с уборкой дорог должна кардинально измениться", - отметил заместитель главы администрации города Денис Дергунов.

Напомним, в конце августа новые автобусы поступили в МУП Дзержинска.