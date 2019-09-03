Герман Греф предложил отменить в школах экзамены Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Глава Сбербанка Герман Греф предложил отменить в школах экзамены, считая этот процесс "катастрофой". Как сообщает ТАСС, такую информацию Греф озвучил на панельной сессии Сбербанка, посвященной образованию в школе, в ходе Восточного экономического форума.

Герман Греф объяснил, что "ненавидит процесс оценивания людей и экзамены со школы".

"Я вам честно скажу одну из главных вещей, которые я вынес из школы, - я ненавижу процесс оценивания, я ненавижу экзамены. Это катастрофа. Одна из моих личных целей - убить экзамены", - сказал банкир.

"Вот эта пауза в классе, моя фамилия когда-то начиналась на букву "г". И вот это когда "сегодня будет отвечать", и рука учителя начинает... И у меня сердце сжимается. Потом я считаю, применяя все свои математические способности, чтобы подсчитать, с какой скоростью движется палец и в какой части располагается моя фамилия на букву "г". Потом я понимаю, что он ее перевалил, я выдыхаю, и тут палец возвращается обратно", - рассказал Греф.

"Мы из школы выпускаем людей уже с инвалидностью, что его всю жизнь будут оценивать", - добавил он. При этом Герман Греф считает, что профессия учителя является одной из главных и одной из профессий будущего.

ТАСС также сообщает, что первый замминистра просвещения РФ Павел Зенькович на той же панельной сессии Сбербанка заявил о невозможности отказа от экзаменов в школе в ближайшее время.

"Экономика состоит из разных компаний, и мы должны, выпуская ребенка в жизнь, в данном случае из школы, а потом из вузов, давать им какую-то бумагу, свидетельство, что, действительно, базовые знания есть, он ими владеет", - сказал Зенькович.

"Пока, наверное, в ближайшей перспективе я не вижу возможностей по-другому оценивать итог обучения", - добавил он.