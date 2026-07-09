«Семейный» мурал появился на здании перинатального центра в Дзержинске Общество

Фото: администрация г. Дзержинска

Мурал, посвященный теме семьи и родительства, появился на здании Дзержинского перинатального центра в рамках художественного проекта «Счастье — это…». Новый арт-объект торжественно открыли 8 июля — в День семьи, любви и верности. Он представляет собой изображение семейной пары, ожидающей появления малыша, и доктора, который помогает пациентам пройти путь к счастливому родительству.

Проект «Счастье — это…» зародился в Екатеринбурге и объединил множество стрит-арт художников в разных городах страны. В этом году в день праздника тематические муралы появились на фасадах сразу нескольких перинатальных центров — не только в Дзержинске, но также в Уфе и Омске. Работы выполнены при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации. Автором мурала в Дзержинске выступил нижегородский художник Дмитрий Дренин.

Как рассказала главный врач Дзержинского перинатального центра Надежда Рыжова, медучреждение неслучайно было выбрано для размещения арт-объекта. За 11 лет его работы здесь на свет появилось более 44 тысяч малышей.

«Дзержинский перинатальный центр достиг очень хороших успехов в выхаживании детей с экстремально низкой массой тела. Сегодня это уже не приговор, и практически все такие новорожденные получают шанс на полноценную жизнь. Кроме того, наши медики ведут серьезную работу по помощи женщинам, оказавшимся в ситуации репродуктивного выбора — за прошедшие годы удалось сохранить более 500 беременностей», — сообщила главный врач.

В церемонии открытия мурала приняли участие работники и пациентки Дзержинского перинатального центра, семьи с детьми, представители исполнительных органов региона и администрации г. Дзержинска.

«Открытие арт-объекта, посвященного Дню семьи, любви и верности, на территории перинатального центра — это, действительно, символичное событие. А тот факт, что оно имеет межрегиональное значение, делает его значимым вдвойне. Считаю, что такие инициативы имеют колоссальное воспитательное значение. Принципиально важно, чтобы дети с самых ранних лет впитывали ценности крепкой семьи, уважения к родителям и заботы о близких не только из учебников и уроков цикла „Разговоры о важном“, но и через окружающую их среду. Именно такие арт-объекты помогают формировать у детей правильные жизненные ориентиры и понимание того, что семья — главная ценность для каждого человека», — отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Для гостей праздника была организована работа тематических площадок. Все желающие могли написать тёплые пожелания медицинским работникам на открытках, а также создать бумажных аистов — символы семейного счастья, которые станут талисманами для будущих мам. Дети также создали собственные рисунки мелками на асфальте, раскрыв тему счастья.

«Муралы, открывшиеся сегодня сразу в трех городах, созданы в честь самых важных российских ценностей — верной любви, крепкой семьи и рождения детей. Дзержинский мурал так и называется: „Счастье — это новая жизнь“. И неслучайно он украсил стены перинатального центра — одного из лучших перинатальных центров России, где замечательные профессионалы помогают появлению на свет тысяч малышей, делая счастливыми их родителей. Спасибо организаторам за эту идею, а дзержинским медикам — за их высочайший профессионализм, благодаря которому множество нижегородских семей становятся счастливее», — прокомментировала Герой Труда России, главный врач Городской клинической больницы №29 Нижнего Новгорода, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юлия Гаревская.

Напомним, поддержка материнства и детства — одно из направлений работы региона в рамках национального проекта «Семья». Нацпроект реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи.